Alessia Marcuzzi, ma quale tv? Vita "stravolta" dal mattone: un'impensabile apertura (nel 2022)

Dopo la tv arriva una nuova avventura professionale per Alessia Marcuzzi, che nell'estate scorsa ha detto addio a Mediaset dopo anni ed anni sempre in prima linea. La Marcuzzi non resta con le mani in mano e, a quanto pare, non vira verso altre aziende televisive. Ma è impegnata in questo periodo con le sue azienda, Luce Beauty e Marks & Angels. Poi c'è un nuovo progetto imprenditoriale all'orizzonte. La Pinella, come si da chiamare sui social, risponde alle domande dei fan e svela di essere pronta per una nuova avventura: sta per aprire un beauty bar legato al suo marchio di prodotti di bellezza.

“Hai mai pensato di aprire un centro estetico con trattamenti Luce Beauty?”, chiede una fan. E la Marcuzzi risponde: “Non un centro estetico ma un progetto pazzesco a cui sto lavorando da mesi: un beauty bar! Non vedo l’ora”. A quanto pare il nuovo centro sarà inaugurato a Roma nel 2022, non si conoscono altri dettagli al momento. Ma che cos’è un beauty bar? Si tratta di un bar della bellezza curato in ogni minimo dettaglio. A New York ce ne sono tantissimi, si tratta, infatti, di un mondo ormai molto consolidato diversamente da quello che accade in Italia.

Per chi spera in un ritorno in tv occorre attendere. Voci di corridoio parlano, però, di un suo possibile arrivo a Sanremo: sarebbe il coronamento di un sogno, inutile negarlo. Nessuna conferma, al momento. Il conto alla rovescia per il Festival è iniziato, secondo gli addetti ai lavori la Marcuzzi potrebbe arrivare all'Ariston. Ma, sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi, potrebbe approdare a "Che tempo che fa?", vista la sua amicizia con Fabio Fazio.

