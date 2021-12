Chiara Ferragni-Fedez, disgrazia alla vigilia: "Dobbiamo stare vicino all'ospedale". Fine vacanza e corsa a Milano

24 dicembre 2021 a

Un Natale rovinato per Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più mediatica d'Italia, che in questi giorni si sta godendo il successo di The Ferragnez, la serie su Amazon Prima Video che li racconta. Che succede? Succede che i loro figli, Leone e Vittoria, non sono stati molto bene nelle ultime ore, sono stati colpiti da una sindrome influenzale.

E insomma, qualche linea di febbre e tosse, ma il tampone ha dato verdetto negativo: non si tratta del Covid. Eppure, per scrupolo, la Ferragni e Fedez hanno interrotto le loro vacanze in montagna per tornare a Milano in fretta e furia, raccontando quanto stava accadendo con una serie di stories su Instagram.

Fedez ha raccontato quanto accaduto con ironia, "buona vigilia anche a voi", ha affermato con un piccolo di amarezza. Chiara Ferragni, al contrario, si è spesa in un racconto molto più dettagliato: "Noi quest’anno con le vacanze non siamo stati particolarmente fortunati. Leo aveva la febbre ieri, non stava bene, oggi ha solo la tosse, però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai ma speriamo di no, visto che qua siamo un po’ isolati", ha concluso l'influencer.

