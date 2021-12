Fedez, delirio totale: "So di avere questo potere", perché è convinto di avere predetto il Covid

28 dicembre 2021 a

Fedez pensa di aver predetto il coronavirus. Proprio così, il rapper in questi giorni in quarantena con la moglie Chiara Ferragni, ha tanto tempo per riflettere e ricordare i brani da lui scritti in passato. In diversi di questi, fa sapere, ci sarebbero riferimenti che oggi danno parecchio da pensare. "Forse mi sono tirato un po' di sf**a addosso da solo", ha detto commentando il testo di "Sapore" in cui recita: "Mi lasci sempre un buon sapore".

Peccato però che ora Fedez e la moglie siano positivi al Covid e difficilmente sentiranno qualcosa. Ma non è tutto, nel lontano 2013 Fedez cantava il "Cigno nero": "Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere". E ancora: "Vieni e stammi vicina, sì ma a distanza d'insicurezza".

Poi il riferimento alla Ferragni: "Oh mio Dio, ho anche sposato mia moglie con una canzone", ha detto ripensando alla celebre rima "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John". Insomma, il rapper ne è sicuro: "Mi sto davvero convincendo di avere questo potere di scrivere cose nelle canzoni che poi si avverano", quindi "state attenti che vi scrivo una canzone".

