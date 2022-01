Gianni Morandi al Festival di Sanremo, Donatella Rettore: "Te lo dico io, ritirati". Un grosso caso per Amadeus

Francesco Fredella 06 gennaio 2022 a

Guerra tra giganti. Da una parte Donatella Rettore, dall’altra Gianni Morandi. Entrambi pronti a tornare a Sanremo. La Rettore manca da 28 anni e su quel palco tanti adrenalinico si presenterà con il brano ‘Chimica’. Ora, però, rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera ed attacca il collega Gianni Morandi - che ha rischiato l’esclusione dal Festival dopo aver diffuso per sbaglio un frammento del brano. La Rai, però, ha fatto un passo indietro parlando di “errore tecnico”: nessuna squalifica per Morandi. Ma la Rettore vorrebbe la squalifica.

“Non tutti sanno che io leggo Shakespeare e Platone, anzi, Platone è la vera strada che ho sempre seguito. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza”, racconta a Il Corriere.

“Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi “oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato” e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!”. E ancora: “Ma bisogna essere coerenti. Io, a modo mio, lo sono sempre stata”.

Donatella Rettore ne ha per tutti, anche per I Cugini di Campagna che hanno attaccato I Maneskin sostenendo che vestono come loro negli anni Settanta. “Sì ma adesso non mi faccia fare come i Cugini di Campagna: se qualcuna oggi si veste come mi vestivo io sarà sicuramente un caso e non perché mi sta copiando. Però una cosa mi vanto di averla fatta”, dice ancora.

