Iva Zanicchi, il flop della trasmissione di Claudio Baglioni: "Con quel cast dovrebbe suicidarsi"

Uà di Claudio Baglioni ha registrato dei risultati deludenti. Sabato scorso lo show di Baglioni è stato doppiato da Ballando con le stelle di Milly Carlucci, registrando il 13,4% di share su Canale e appena 2,2 milioni di telespettatori. Iva Zanicchi ha voluto sottolienare che il suo show non ha avuto nulla da invidiare a quello di Baglioni. Iva Zanicchi infatti ha avuto l’occasione di presentare un one-woman show a lei interamente dedicato, D’Iva, che però non ha sortito i risultati sperati. Il programma, infatti, non ha mai superato i 2 milioni di telespettatori, fermandosi al 13% di share per entrambe le serate.

"Che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?… E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli", ha detto in una intervista a Oggi. Claudio Baglioni ha avuto un parterre de rois davvero di tutto rispetto. A partecipare a Uà, fra l’altro, ci sono stati colleghi del calibro di Renato Zero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Serena Autieri, Tommaso Paradiso e Fiorello.

Nella stessa intervista, inoltre, Iva Zanicchi ha rilasciato qualche dichiarazione anche riguardo alla sua imminente partecipazione del Festival di Sanremo 2022. La Zanicchi si è definita come rappresentante della “quota attempata” del Festival insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Il suo pezzo in gara, a quanto pare, sarà “un pezzo metà classico, meta moderno, romantico e da ballare stretti stretti”.

