Domenica in, Mara Venier brutalizza Sabrina Salerno: "Amore, una parola... ti spiace?". Zittisce l'ospite, scatta il linciaggio

Mara Venier ha zittito davanti a tutti Sabrina Salerno scatenando l'ira del popolo social. Ad un certo punto infatti, durante la puntata di Domenica in di oggi 19 dicembre, la cantante di Genova, 53 anni, è stata ripresa dalla conduttrice: "Sono felice, ho fatto un bel percorso, ho messo tutto l’amore che potevo, più di così non potevo dare”, ha detto la Salerno che è stata interrotta dalla Venier che si è rivolta alla vincitrice di Ballando con le Stelle: "Vorrei sentire Arisa". "Solo una cosa voglio dire”, ha ribattuto la Salerno. "Si, ma dopo vengo da te…", ha detto Mara. "Mi fai parlare dopo? Sicura?", ha insistito la Salerno che ha però così infastidito la Venier.

"Scusa, visto che parlate di Arisa… Amore, tranquilla", ha detto irritata la conduttrice: "Volevo solo dire una cosa del tesoretto…", ha risposto Sabrina. Quindi la Venier: "Visto che Arisa non ha aperto bocca, volevo sentire una parola se non ti dispiace, eh!. Se ti dispiace, io non coinvolgo più nessuno e fate voi".

Un botta e risposta che non è stato gradito dal pubblico che su Twitter ha attaccato la Venier: "Mara imbarazzante che interrompe Sabrina perché deve parlare Arisa". "Mara tanto love per te ma due ore che deve parlare Sabrina". E ancora: "Permalosa la Zia". Infine la stoccata: "Che cafona Mara".

