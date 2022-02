Sanremo 2022, con Iva Zanicchi è subito caso: "Chi se ne fot***". Durante la prova generale... cos'è successo dietro le quinte

01 febbraio 2022 a

Iva Zanicchi ha fatto ritorno sul palco dell’Ariston dopo 13 anni di assenza. A 82 primavere, la cantante ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco e di divertirsi al Festival di Sanremo, soprattutto dopo gli ultimi anni difficili a livello personale per colpa della pandemia. La Zanicchi parte senza velleità di vittoria e non sente minimamente il peso dei pronostici, che la danno come principale candidata per l’ultimo posto di questa 72esima edizione.

“I bookies mi danno per ultima al Festival? Meglio ultima che penultima, almeno si nota”, è stata la risposta della Zanicchi, che con l’Adnkronos ha fatto valere l’ironia che da sempre la contraddistingue. “Io la mia vittoria ce l’ho già - ha aggiunto tornando seria - perché ieri nella prova generale l’orchestra ha applaudito e l’applauso più grande è stato per me. Poi che mi diano ultima chi se ne fotte, per dirlo chiaro”. Insomma, lo spirito è davvero quello giusto per godersi questa nuova esperienza a Sanremo.

Tra l’altro nella giornata di ieri la Zanicchi ha regalato un simpatico siparietto con Eleonora Daniele: intervenendo a Storie Italiane su Rai3, la cantante ha fatto una promessa particolare. “Se vinco Sanremo - ha dichiarato - il giorno dopo a Domenica In mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho”.

