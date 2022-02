Thomas dei Maneskin? Beccato con... lei: ecco chi è la sua donna, clamoroso a poche ore da Sanremo

01 febbraio 2022 a

a

a

Anche Thomas Raggi è uscito allo scoperto? Dopo Damiano David, il riservatissimo chitarrista dei Maneskin è stato immortalato in dolce compagnia. Il ragazzo era al ristorante a Sanremo con la presunta fidanzata. Le foto, immortalate da Whoopsee, mostrano l'artista e una giovane dai lunghi capelli scuri. Che sia lei la sua compagna? Tutto farebbe pensare di sì.

"Con lei...". Damiano dei Maneskin in crisi con Giorgia Soleri? Indiscrezioni esplosive, c'entra (anche) il passato

Il chitarrista, dopo la cena e alcuni scatti con i fan, è salito in auto con Lavinia (questo il nome di lei). Thomas Raggi e la fidanzata sono insieme a Sanremo in occasione del ritorno dei Maneskin sul palco dell’Ariston come ospiti. Qui ci sono anche gli altri componenti della band. Se da soli o accompagnati non è dato sapersi.

I Maneskin ospiti a Sanremo ma travolti dai veleni: "Sapete chi è quell'uomo?". Roba pesantissima

Certo è che tutti sembrano essere fidanzati. Damiano è ormai legato da molti anni con l'influencer Giorgia Soleri. Una relazione, la loro, venuta alla luce solo dopo il successo del gruppo. Poi c'è Ethan Torchio che invece sarebbe fidanzato con Laura. Anche lei sconosciuta al mondo dello spettacolo e interessata a mantenere la propria privacy. Infine Victoria De Angelis. Lei sarebbe addirittura vicina a una convivenza con la fidanzata. Le due sono state fotografate insieme in centro e più felici che mai.

"I Maneskin? L'unica loro cosa che conosco": chi demolisce Damiano e la sua band, un grosso caso (italiano)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.