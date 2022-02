Chiara Ferragni, il vestito-vestaglia si apre. "Ha dimenticato le mutande", visione proibita

Francesco Fredella 03 febbraio 2022 a

a

a

Di lei si parlerà sempre. In ogni modo. Perché Chiara Ferragni, la regina per antonomasia dei social, stavolta stupisce tutti per l'ennesima volta con un vestito-vestaglia aperto che lascia intravedere visioni "proibite" ad altezza inguine, fasciato soltanto da un collant a rete, senza slip. Il web la attacca dicendo che non ha sex appeal alle sfilate di Haute couture a Parigi, lontano dalla sua Milano. E Dagospia la fa a pezzi: " Una frase molto forte, ad effetto. Poi arriva il pezzo su Chi, firmato da Azzurra Della Penna. "Si mostra senza mutande, raddoppia i capezzoli. E senza essere mai sexy", continua il settimanale di Alfonso Signorini.

Chiara Ferragni, fiocco d'oro e diamanti con topless brutale: proibita ai comuni mortali | Guarda

A Parigi, che si trasforma Capitale della moda, arriva anche Charlotte Casiraghi sulla passerella di Chanel: lascia tutti senza fiato. Gli esperti di moda, come dice Dagospia, restano senza parole: è elegantissima nella sua mise da amazzone.

Poi arriva il momento della Ferragni, in compagnia di sua sorella Valentina. La moglie di Fedez sceglie il colore verde ed ha sopracciglia da Grinch. "Roba che neanche Cara Delevingne (per la quale in ogni caso le sopracciglia sono il segno di distinzione). Dentro, comunque, in pedana, dopo che fuori si è consumata l'abbuffata di flash d'ordinanza, passa parecchio plissé", si legge su Dagospia che riprende un pezzo di Chi.

Tutta nuda nella vasca da bagno, la foto esagerata di Chiara Ferragni scatena la polemica: occhio al dettaglio... | Guarda

La Ferragni, però, centra l'obiettivo: far parla di sé. Ancora una volta. Per lei, che conta milioni e milioni di followers, è del tutto normale. Inutile negarlo, ma essere al centro del vortice mediatico non è affatto sempre. Anche in passerella a Parigi riesce a spostare l'attenzione su di sé: effetto della dimestichezza che ha con il mondo della comunicazione. Un dettaglio che non sfugge.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.