Chiara Ferragni in difficoltà? Clamoroso, cosa si vende: quanti milioni ci sono in ballo

Chiara Ferragni mette in vendita il suo marchio. In particolare, starebbe cercando un fondo di "growth capital" per la sua società Fenice Srl, che è titolare dei diritti di sfruttamento del suo brand. Nel frattempo la banca Bnp Paribas si sta occupando di fare una lista di potenziali acquirenti. La società, come riporta il Sole24Ore, ha ancora numeri da startup: un fatturato da 1,19 milioni e perdite per 3,4 nel 2020.

L'obiettivo adesso è quello di trovare un gruppo finanziario che possa fornire risorse per lo sviluppo a una società non ancora decollata e che mira soprattutto al mercato estero. Stando alle prime indiscrezioni, in vendita potrebbe andare fino al 66% delle quote, per poi arrivare a una governance a favore della stessa imprenditrice.

Dopo i dati negativi di 2019 e 2020, quelli del 2021 dovrebbero essere migliori, a partire dal fatturato da 5 milioni. In alcune recenti interviste, poi, come riporta l'Huffpost, è stato sottolineato che i ricavi di Fenice raggiungerebbero attualmente i 26 milioni di euro. In realtà, però, questo dato si riferirebbe solo all'indotto, dunque alle vendite di gruppi terzi sui prodotti con licenza Chiara Ferragni, dalle quali Fenice ottiene le royalties, ossia i diritti.

