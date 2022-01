Chiara Ferragni tutta nuda nella vasca da bagno, la foto esagerata scatena la polemica: occhio al dettaglio...

29 gennaio 2022 a

Foto senza veli per Chiara Ferragni, che imita Belen Rodriguez e si immortala nuda nella vasca da bagno. Nello scatto pubblicato su Instagram l'influencer rinuncia agli indumenti ma non al trucco. Eppure, nonostante la foto mozzafiato, a scatenare gli utenti sono le sopracciglia: "Troppo esagerate", scrive un fan mentre un altro gli fa eco: "Non mi convincono". C'è anche chi paragona la moglie di Fedez a Elio e le storie tese.

Oltre alla sfilza di critiche, però, la Ferragni non può che ricevere apprezzamenti come "bona", "sei bellissima e in gamba". L'imprenditrice in più di un'occasione ha dimostrato di non essere solo bella, ma anche sensibile. Qualche giorno fa, alla domanda di una sua ammiratrice, la moglie di Fedez si è lasciata andare a una personalissima confessione. Ritornando ai tempi in cui viveva a Los Angeles, la Ferragni ha ammesso di aver sofferto di alcuni problemi di salute e per questo di aver passato momenti bui.

"Uno dei dottori mi disse che avevo la sindrome dell'ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro". Ma l'influencer non si è demoralizzata e ha deciso di cambiare stile di vita. Una scelta che l'ha sicuramente aiutata a incoronare il suo più grande sogno.

