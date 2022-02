Sanremo 2022, irruzione al Festival: "Volevano salire sul palco", paura a teatro. Chi entra a pochi minuti dal via

03 febbraio 2022 a

Paura al Festival di Sanremo: un gruppo di attivisti di Greenpeace ha fatto irruzione all'interno del teatro Ariston a pochi minuti dall'inizio dello show di Rai 1. I manifestanti avevano intenzione di salire sul palco per farsi sentire da tutti. La loro, quindi, voleva essere un'azione dimostrativa, bloccata però sul nascere.

Prima dell'intervento della polizia, gli attivisti sono riusciti a imbrattare l'igresso del teatro. Alla fine, però, l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che loro arrivassero sul palco di Sanremo. A quel punto sarebbe stato più difficile bloccarli. Gli agenti ne hanno fermati 9 in totale. Tutti, poi, sono stati portati in commissariato.

I manifestanti di Greenpeace avevano già annunciato la loro protesta prima di entrare in azione. Il loro obiettivo? Denunciare Eni (uno dei principali sponsor della kermesse) che - a loro dire - avrebbe messo in piedi un'operazione di greenwashing. Secondo loro, infatti, "il colosso del gas e del petrolio sta sfruttando la vetrina di Sanremo per rifarsi un’immagine di azienda attenta all’ambiente che non corrisponde alla realtà".

