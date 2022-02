Sanremo 2022, Iva Zanicchi travolta: "Ieri una neg***a, oggi un trans". Voci vergognose finita la diretta

04 febbraio 2022 a

Iva Zanicchi si è rimessa in gioco alla grandissima, partecipando al Festival di Sanremo alla sua età e non sfigurando affatto, sopratutto dinanzi a certe nuove leve che sul palco del teatro Ariston sembrano capitate quasi per sbaglio. La Zanicchi ha però dato vita inconsapevolmente ad alcune polemiche che ovviamente sono state accese sui social.

C’è infatti chi le ha dato addosso per quel “carina, che sei” detto a Lorena Cesarini e per lo scambio di battute con Drusilla Foer. In particolare Selvaggia Lucarelli si è accanita come solo lei sa fare su questioni di così poco conto, mettendo in dubbio la buona fede della Zanicchi. C’è invece chi ha fatto ironia in maniera molto spinta: è il caso di Spinoza, che ha rilanciato un commento durante la diretta del Festival piuttosto pesante. “Iva Zanicchi saluta Drusilla: ‘E ieri ‘na neg**, e oggi ‘na trans…’”, è il post condiviso da Spinoza.

Ovviamente è tutto frutto di fantasia, anche perché Drusilla Foer è un personaggio inventato da un bravissimo attore, di nome Gianluca Gori. È incredibile che ci sia voluto un uomo per avere a Sanremo una valletta all’altezza: purtroppo Ornella Muti e Lorena Cesarini hanno convinto poco l’opinione pubblica.

