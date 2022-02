Sanremo 2022, questa Drusilla Foer? Non proprio: beccata al ristorante così, come non l'avete mai vista

04 febbraio 2022 a

Drusilla Foer è stata una delle co-conduttrici più apprezzate della 72esima edizione del festival di Sanremo finora. Il personaggio è stato creato dall'attore Gianluca Gori, lo stesso che poi la personifica. Quest'ultimo è stato intercettato dal Corriere della Sera questa mattina, dopo la sua partecipazione alla terza serata della kermesse. "Cosa pensa Drusilla della serata?", gli ha chiesto il giornalista. E lui: "Penso che Drusilla sia contenta, ma tendo a non parlarci".

Poi la domanda che tutti si sono posti: "Cosa è successo con Iva Zanicchi?". Nel corso della serata, infatti, la cantante le avrebbe detto: "Sei più alta di me, ma hai anche altre cose più di me", con la Foer che poi aveva risposto: "Sono colta". In realtà, però, si sarebbe trattato solo di un fraintendimento. Gori ha spiegato: "Si sono dette delle cose, ma ai microfoni non si sentiva... tutto un equivoco".

Qui il video dell'intervista a Gianluca Gori

Poi, alla domanda su un eventuale ritorno di Drusilla a Sanremo in futuro, l'attore ha risposto sempre in maniera ironica: "Non so cosa fa quella donna, mica le sto dietro". Infine, parlando del suo rapporto con l'alter ego, ha chiosato: "Io e lei? Siamo due unicità", con riferimento al monologo con cui ieri sera ha incantato tutti.

