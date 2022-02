Striscia la Notizia, ira e minacce di Iva Zanicchi: "Il mio festival può finire qui". Bomba su Sanremo, cosa non avete visto

04 febbraio 2022 a

La seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo è stata l'argomento più discusso sui social: dal monologo di Checco Zalone all'abbigliamento di Orietta Berti e non solo. Lo spettacolo ha scatenato in breve tempo una valanga di meme e fotomontaggi divertenti. Striscia la Notizia ne ha riportato qualcuno. Un utente, per esempio, ha ironizzato sulla presenza di qualche artista in gara: "Quando dicono che bisogna comprare la Tv con il nuovo digitale terrestre non scherzano! Io non l'ho ancora comprato e alla mia tv danno Massimo Ranieri, Iva Zanicchi e Gianni Morandi al Festival di Sanremo".

Un altro meme invece mette a confronto due foto di Ranieri, una da giovane e una di adesso, accompagnate da un gioco di parole: "Ranieri, Ranoggi". Ma non è tutto: nel mirino della parodia finiscono anche i titoli delle canzoni di Fabrizio Moro ed Elisa. Nel meme infatti si legge: "La nonna che non si ricorda i nomi dei dei nipoti, 'Sei tu' e 'O forse sei tu'".

Tra le parodie e i video creati ad hoc, poi, ce n'è anche uno di Iva Zanicchi che dal palco urla: "Il mio Sanremo può finire qua". A corredo la didascalia: "La tua reazione quando scopri che non c'è Beppe Vessicchio".

Qui il video di Striscia la Notizia con i meme più divertenti sulla seconda serata di Sanremo

