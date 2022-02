Sanremo 2022, Gianluca Grignani e la denuncia di Selvaggia Lucarelli: "La foto più brutta e impietosa"

05 febbraio 2022 a

Irama è in lizza almeno per il podio in questa 72ª edizione del Festival di Sanremo. Con il passare delle serate il gradimento nei suoi confronti sta aumentando, come si evince dalla classifica che lo proietta per il momento a ridosso delle prime tre posizioni. Nelle ultime 24 ore si è però parlato moltissimo di Gianluca Grignani, che ha duettato proprio con Irama nella serata delle cover.

Il cantautore italiano, il cui talento è fuori discussione, è stato bersagliato da una serie di critiche e commenti cattivi sui social, tanto che è stato montato un vero e proprio caso: “Che belle tutte le anime buone che ‘basta battute sullo stato di Grigrani’ - ha twittato Selvaggia Lucarelli - scegliendo accuratamente a corredo dell’apologia la foto più brutta e impietosa di Grignani”. Effettivamente sul cantautore si è venuto a creare un cortocircuito incredibile, frutto della stupidità umana.

Come se non bastasse, sono anche circolate voci di una lite dietro le quinte tra Grignani e Irama sulla scelta del pezzo da cantare nella serata delle cover. A smentire tutto è stato proprio Irama: “Hanno detto un sacco di cose cattive e stupide, soprattutto in un momento così difficile, c’è troppo odio. Dobbiamo stare uniti, noi ci teniamo a fare una cosa buona, non siamo cattive persone. Ci siamo divertiti come pazzi, diciamo la verità”.

