Sanremo 2022, Blanco e la clamorosa frase sulla fidanzata Giulia: "Non gliene fregna niente", ciò che nessuno poteva immaginare

Blanco è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi 19 anni nato a Calvagese della Riviera, tremila abitanti in provincia di Brescia. Nel suo paese natale ha conosciuto la fidanzata Giulia Lisioli. Subito dopo il trionfo al Festival di Sanremo Blanco è corso in platea da mamma e papà e a baciare Giulia, alla quale ha dedicato la vittoria, la fidanzata 23enne sta ormai da un anno e mezzo. “L’ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo”, aveva raccontato Blanco. "A lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente”.

“Mi prendo cura di lei. Sempre. Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita”, ha spiegato. "Da piccolo li facevo dannare", spiega riferito ai genitori, "vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo: sono stati loro a spingermi a venire a Sanremo con questa canzone”.

Ha giocato inoltre a pallone a buoni livelli e gli amici raccontano che gli è sempre piaciuto dilettarsi in mille bravate con i suoi amici nel paesello d’origine. Un ragazzo tra tanti. Mentre ora è il più giovane cantante ad aver vinto un Festival, battendo il record di Valerio Scanu (che vinse a 19 anni, 10 mesi e 8 giorni nel 2010).

