Tg1, bufera in Rai: cosa mandano in onda durante i funerali di Monica Vitti. Disastro e tsunami, "si muove il Vaticano"

Rai 1 nella bufera. Da giorni il telegiornale della prima rete sta facendo parecchio parlare. Nel mirino la diretta del Tg1 sui funerali dell'attrice Monica Vitti. Molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l'esagerato chiacchiericcio della telecronaca, che ha visto protagoniste la giornalista Barbara Capponi e della sua ospite, Laura Delli Colli. Dopo i primi dieci minuti di messa - scrive Dagospia - è stato un continuo parlare, anche quando il prete prendeva la parola.

Il duo Capponi-Colli, dunque, non avrebbe fatto altro che riempire i minuti discutendo dei film e dei personaggi interpretati dalla grande attrice. Oltre ai telespettatori, la diretta avrebbe catturato l'attenzione dello stesso Vaticano. Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino, diverse rimostranze sono arrivate direttamente alla Conferenza episcopale italiana, a cui è stato chiesto di protestare formalmente. Ma - scrive Dago - "il capo delle comunicazioni, il laico Vincenzo Corrado, non lo vuole fare per motivi personali. Ma se da Oltretevere insistono, forse sarà costretta a intervenire direttamente la dirigenza della Cei".

Oltre alla diretta dei funerali, il Tg1 ha voluto omaggiare la Vitti anche durante Sanremo. Il secondo appuntamento si è infatti aperto con un elogio all'attrice da parte di Amadeus. "A nome del Festival e della Rai ci teniamo a iniziare con le parole d’amore per una grande donna. Ameremo per sempre l’indimenticabile Monica Vitti. Ci ha fatto piangere, ridere emozionare", sono state le parole del conduttore a cui è seguita una lunga standing ovation.

