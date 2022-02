Che tempo che fa, Vincenzo De Luca umilia Fabio Fazio: "Vicino alla beatificazione". Imbarazzo in studio

13 febbraio 2022 a

Siparietto tra Vincenzo De Luca e Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 13 febbraio. "Fazio lei cerca la rissa e non va bene perché si avviato sul percorso di beatificazione", dice il governatore della Regione Campania. E il conduttore, imbarazzato, ribatte: "Ha visto? Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà".

Il presidente campano rispetto alle "dichiarazioni del presidente della Lombardia, Fontana, e del sindaco di Milano, Sala", ha confessato: "Mi sono entusiasmato e mi sono detto: vedessi mai che hanno ragione, non ho mai avuto percezione di questo fiume di denaro verso la Campania. Le risorse servono per raggiungere questi tre obiettivi: riequilibrio sociale, territoriale e di genere. Obiettivi per non scivolare verso i Paesi del quarto mondo. Io credo che dovremmo far maturare nella classe politica uno stato d'animo da Dopoguerra, di ricostruzione nazionale, la sfida che abbiamo davanti è terribile per le opere da fare e per le riforme, come quella della giustizia, tema complicatissimo. Non può esistere nessun potere sganciato dalla responsabilità".

E sulle mascherine: "Da sempre in Campania siamo per una linea di maggiore prudenza, visto che siamo la regione con la più alta densità abitativa", ha sottolineato De Luca che ha difeso così l'ordinanza che in regione - unica in Italia - mantiene l'obbligo della mascherina all'aperto fino al 28 febbraio. "La norma nazionale prevede che si possa non tenere la mascherina all'aperto salvo non poter garantire la distanza di sicurezza. Ma come si fa all'aperto a misurare gli assembramenti, a mettere e togliere la mascherina in un contesto che specie nelle città, nei centri storici, cambia di metro in metro?". Perciò secondo il governatore campano "è un gesto di responsabilità tenere la mascherina sempre, all'aperto, altre due settimane in modo da far raffreddare ulteriormente la curva del contagio".

