Iva Zanicchi a Storie italiane: "Di cosa morirà mio marito Fausto. Ti prego...", appello straziante

Iva Zanicchi torna a Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele. E parla di suo marito Fausto, che da anni sta lottando contro un tumore. "Nel 2019 gli avevano dato due mesi di vita… […] Questa bestiaccia si può e si deve sconfiggere! Lui non morirà di tumore, moriremo entrambi di vecchiaia”, ha dichiarato, rivolgendosi poi direttamente a lui tramite le telecamere dicendogli: “Io morirò prima di te perché sono più vecchia!”, racconta. Durante Storie italiane, però, arrivano parole toccanti dell'aquila di Ligonchio destinate al marito. “Abbiamo una vita davanti. Andrà benone, non dire che morirai prima di me, io e te abbiamo ancora una vita davanti”, dice ancora ironizzando in diretta. E poi la frase che fa sorridere i telespettatori: "Io e te dobbiamo fare ancora l'amore".

La Zanicchi ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo con un brano toccante, tutto dedicato all'amore. "Cambiati due versi troppo forti”, puntualizza quando la Daniele le chiede qualcosa in più su Voglio amarti - che ha subito alcune modifiche, anche in accordo con Amadeus. "Due frasi erano molto forti… il testo originale recitava Voglio amarti nel sudore e nella carne", svela la cantante. Insomma, dopo una carriera pazzesca - tra musica, tv e politica - la Zanicchi torna ad essere un vero faro. E nel panorama musica, ora più che mai, ritrova una grande forza d'animo. Su palco dell'Ariston non ha avuto un attimo di esitazione ed è andata praticamente fortissimo.

