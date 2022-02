Domenica In, Iva Zanicchi e il gelo di Mara Venier: "Deve scendere dal palco"

Francesco Fredella 07 febbraio 2022 a

Perché Sanremo è Sanremo, anche quando finisce. Come sempre, va in onda dal teatro Ariston la puntata di Domenica in con Mara Venier (tra l'altro la più acclamata al Fantasanremo, seduta in prima fila tra Carlo Fuortes e Stefano Coletta, big di Rai1). Con l'arrivo di Iva Zanicchi, che ha partecipato a questo festival, arriva un momento di grande imbarazzo. L'aquila di Ligonchio ringrazia gli autori della sua canzone, tra questi c'è Italo Ianne (seduto in pubblico): si alza e sale sul palco. La conduttrice lo blocca. Ma è un momento di vero imbarazzo.

Si tratta di un vero fuoriprogramma che, oltre a creare qualche tensione, mette in allarme la conduttrice. I protocolli Rai sono severissimi e rigorosi: nessuno può salire sul palco senza essersi sottoposto al tampone. «Lei non può salire, è per il Covid», dice la conduttrice. Un po' di imbarazzo, ma si tratta sicuramente un imprevisto che non è pianificato. La conduttrice e la Zanicchi riescono benissimo a prendere in mano la situazione.

Il brano della grande Iva, che s'intitola Voglio amarti, fa alzare tutti in piedi. E scoppia l'ennesimo applauso. Di nuovo, sempre sul palco dell'Ariston, l'aquila di Ligonchio ricorda l'amica e collega Milva, scomparsa poco tempo fa (anche durante la serate delle cover, la Zanicchi le dedica un brano). Ma il grande assente di questo Festival è sicuramente Fausto, marito di Iva. Che, come racconta il settimanale DiPiù, è rimasto a casa per problemi di salute (da anni lotta contro un tumore).

