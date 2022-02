Iva Zanicchi confessa, "mentre cantavo sul palco a Sanremo...". Ciò che era sfuggito a tutti: imbarazzo totale

15 febbraio 2022 a

a

a

Iva Zanicchi si è goduta pienamente il ritorno sul palco del teatro Ariston. Ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti a Unomattina - il programma in onda su Rai1 - la cantante ha ripercorso la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e soprattutto l’omaggio a Milva nella quarta serata, quella delle cover.

"Testo troppo forte, lo ho cambiato". Iva Zanicchi a luci rosse, ecco la versione originale della canzone di Sanremo: sconvolgente

“Quando un artista inizia a cantare - ha dichiarato la Zanicchi - l’emozione che provava prima di arrivare sul palco passa, altrimenti non potrebbe cantare. A me quella sera non è successo, l’emozione non è passata. Sul finale dell’omaggio a Milva mi è rotta anche un po’ la voce per l’emozione”. Iva ha svelato un retroscena su Milva: “L’anno scorso quando ho avuto il Covid e sono stata malissimo lei mi ha chiamata in ospedale. La sua assistente è venuta a Sanremo dalla Svizzera per portarmi un suo fermaglio che ho indossato durante la serata delle cover”.

Iva Zanicchi, appello straziante: "Di cosa morirà mio marito Fausto. Ti prego..."

La Zanicchi ha poi spiegato perché solo adesso ha deciso di rivelare questo aneddoto: “Il fermaglio Milva voleva regalarmelo, mi ha detto la sua assistente. Quella sera non l’ho fatto vedere perché mi sembrava un’ostentazione, ma ora posso dirlo di averlo indossato”. Inoltre nel corso dell’intervista la Zanicchi ha fatto i complimenti ai suoi colleghi più ‘freschi’: “I giovani di Sanremo li ho trovati tutti molto carini. I ragazzi de La rappresentante di lista mi hanno anche regalato dei fiori”.

"Ecco cosa è successo davvero". Iva Zanicchi, svelata la verità sull'allusione sessuale su Drusilla Foer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.