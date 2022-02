Michelle Hunziker, Ilary Blasi la bacia in bocca: "Sei matta? Ci hai messo anche la lingua". Tutto vero: roba spinta

17 febbraio 2022 a

a

a

Siparietto esilarante a Michelle Impossibile, su Canale 5, nella puntata di ieri 16 febbraio, tra la Hunziker e Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha fatto un monologo piuttosto ironico e schietto: "Io sono qui stasera, non ho capito bene il motivo… Arrivo dopo Gerry, Maria ed Eros, un po’ scomoda come posizione" ha esordito la Blasi. "Posso però raccontarvi com’è Michelle privatamente, ma è un po’ difficile visto che è sempre qui sul palco", prosegue. "Vi posso dire che Michelle ha diverse fisse. Mi chiamava per questo show e mi diceva: ‘Vieni, ci ammazziamo dalle risate’. Io: ‘Sì, però dimmi cosa devo fare’. Lei mi fa: ‘Ma sai Ilary, io sono svizzera’. ‘No, tu sei una rompicogl***".

Quindi il clima si scalda. "Altra cosa: mi ha chiamato stasera per fare un tango. Che poi, in realtà, al mio posto doveva esserci Belen Rodriguez. Io sono una sostituzione. Ma per le amiche si fa…”, la stuzzica la Balsi che ha poi ballato con Michelle un tango. Che si è concluso con un raptus ad alto tasso erotico: Ilary, infatti, ha dato un bacio in bocca alla Hunziker, tirando addirittura fuori la lingua.

Hunziker, raptus sessuale sul palco: arriva Ramazzotti? Prima così e poi... roba da far impazzire Trussardi | Guarda

"Ma che stai a fare? Ma cosa hai fatto? Ma sei matta? Mi hai messo anche la…", ha sbottato Michelle. Tutto programmato?

"No all'eutanasia? Basta affidarsi all'Inps". Ezio Greggio, dal bancone di Striscia una stoccata pesantissima: "Come vi lascerà morire" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.