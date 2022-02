Amadeus, la confessione della moglie: "Perché ho pianto vedendo mio marito", cosa c'è dietro il crollo da Matano

Francesco Fredella 17 febbraio 2022 a

Quello che nessuno sapeva su Amadeus, uno dei personaggi più amati della televisione. Il suo Sanremo, come sappiamo, ha trionfato con ascolti altissimi. Adesso sua moglie, Giovanna Civitillo, racconta qualcosa di inedito al settimanale DiPiù. "Nelle mie lacrime c’era tutto l’orgoglio per Amadeus", dice al magazine diretto da Osvaldo Orlandini. Quello di Amadeus è un trionfo senza precedenti, in Rai - dicono i beninformati - già si parla di una quarta edizione. Ma il conduttore va con i piedi di piombo. Durante l'ultimo Sanremo, Giovanna è stata in prima linea senza lasciare solo nemmeno un attimo Amadeus.

E sempre in una intervista al settimanale DiPiù Tv ha svelato cosa c’era dietro le lacrime per Amadeus versate durante una puntata de La vita in diretta condotto da Alberto Matano: "Nelle mie lacrime c’era tutto l’orgoglio che provo nei miei confronti di Amadeus, che è un uomo eccezionale. Ha dovuto affrontare tante difficoltà". Le parole della moglie di Amadeus fanno subito il giro della Rete quando dice: "Ha dovuto affrontare tante difficoltà sempre con lo spettro del covid presente". In passato, però, Amadeus ha dovuto fare i conti con un momento difficile, buio: il suo telefono non squillava. Poche apparizioni in tv. Poi la rinascita e la vittoria sugli ascolti.

"Non si ferma mai", dice ancora la Civitillo - che ha conosciuto Amadeus durante uno dei suoi programmi. Un amore nato in tv, galeotta per loro, ed una famiglia fantastica. Un po' di relax, meritato, per Amadeus che potrebbe mettersi presto al lavoro per la quarta edizione di Sanremo. I vertici Rai hanno già avanzato l'ipotesi di un altro Festival, una macchina organizzativa che richiede tempo e tanto lavoro.

