Blanco, "ecco perché si chiama così". Smascherato dal pizzaiolo egiziano: un aneddoto sconcertante

Ormai Blanco è una star. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood con Brividi, si gode il successo e la popolarità. Il nome all'anagrafe del 19enne bresciano è Riccardo Fabbriconi. E quello che forse non tutti sanno è perché il suo nnome d'arte sia proprio Blanco.

A rivelare la storia del suo nome d'arte è Mohamed, un pizzaiolo egiziano che ha lavorato proprio con Blanco in una pizzeria di Calvagese della Riviera, il paesino in provincia di Brescia dove Riccardo è nato e cresciuto.

L'amico-pizzaiolo del cantante è stato intercettato dal settimanale DiPiù, a cui ha spiegato che, semplicemente, Blanco si chiama così perché è allergico al latte. Già, Riccardo Fabbricioni è intollerante al lattosio, dunque ha optato per Blanco, parole che in spagnolo significa bianco, così come bianchissimo è il latto.

Mohamed, nell'intervista al rotocalco, ha anche aggiunto di non avere mai visto Blanco bere della birra o degli alcolici. Eppure, a Sanremo, dopo la prima serata sembrava tutto il contrario...

