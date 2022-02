Iva Zanicchi, il dramma: "Gas in bocca, costretta a lavarmi i denti di continuo", come la ha ridotta il Covid

23 febbraio 2022 a

Nonostante siano passati quasi due anni da quando ha contratto il coronavirus, Iva Zanicchi deve fare i conti con il long Covid. In particolare la cantante ammette di non aver ripreso ancora uno dei sensi più importanti. "Dopo oltre un anno ancora non sento il gusto e ho continuamente la sensazione di un sapore tipo gas in bocca. Per questo mi lavo i denti in continuazione", ha ammesso al settimanale Di Più.

Nulla di nuovo per gli esperti, che hanno più volte riscontrato la stessa conseguenza nei pazienti guariti dal virus. Altri, invece, a differenza della Zanicchi hanno riportato mal di pancia, mancanza di olfatto e depressione. Qualcuno ha anche il timore di rimanere negli spazi chiusi. La cantante dunque non si è ripresa del tutto da quel maledetto novembre 2020, quando lei e il fratello sono stati ricoverato con una polmonite bilaterale.

La Zanicchi è riuscita a sopravvivere, mentre per il fratello non c'è stato nulla da fare. "Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio", aveva scritto la cantante dando la notizia del grave lutto per poi aggiungere che "il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella". E non ha lasciato scampo ad Antonio.

