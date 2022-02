Alberto Matano esce allo scoperto: "Sì, ho un compagno. E forse...", chi è il suo uomo

25 febbraio 2022 a

a

a

A distanza di qualche mese da quello che era stato considerato una sorta di coming out, nel corso de La vita in diretta su Rai 1, ecco che Alberto Matano si confida in una lunga intervista concessa a 7, settimanale del Corriere della Sera, dove conferma di avere un compagno e spiega di pensare anche al matrimonio.

Per un'ora sullo schermo... questa roba a La vita in diretta: che imbarazzo per Alberto Matano | Guarda

Il mezzo comunig-out lo fece mentre impazzava la discussione sul ddl Zan, poi affossato. Matano parlò di omofobia e denunciò: "È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle". Dunque, a 7 ha rivelato molto di più, premettendo che la sua vita privata non deve "essere oggetto di attenzioni morbose". "Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte". E ancora: "Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto", ha ricordato.

Si parla di Amadeus? Crollo emotivo della moglie Giovanna: lacrime davanti a Matano | Video

Quando gli hanno chiesto perché non è uscito allo scoperto con il suo compagno, Matano ha risposto: "Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti". Dunque le parole sull'idea delle nozze: "Si e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta una certa per i figli...", ha concluso Matano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.