Ylena Carrisi, la drammatica confessione di Cristel: "Per anni è stato un tabù", lo strazio nascosto

Una ferita che non si potrà mai chiudere, quella della sparizione di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, scomparsa nel lontano 1994 mentre si trovava a New Orleans. E di questa ferita se ne parla a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. E le ospiti sono Romina Jr e Cristel Carrisi, le figlie di Al Bano e sorelle di Ylenia.

La prima a parlare è Romina Jr, che confessa: "Per anni è stato un macigno nel cuore e nelle nostre menti. Poi veniva tutto dall'esterno, erano informazioni che qualcuno voleva da noi. Dunque noi avevamo pudore nel parlarne - ricorda -. Poi pian piano, anche grazie alla terapia, stiamo provando a gestire questo trauma, è stata una vera e propria tragedia. Ma attraverso lettere che abbiamo trovato, abbiamo scoperto altre sfaccettature di Ylenia, che hanno unito di più me e Cristel", conclude commossa, rivelando come questa dolorosa vicenda, alla fine, la abbia avvicinata a Cristel.

Ed ecco che a farle eco ci penso proprio Cristel: "Certo, è la cosa che per anni è stata un tabù Ylenia, non è neanche giusto nei suoi confronti. È giusto che se ne parli, fa onore al suo ricordo, aiuta noi, quindi parliamone. Siamo state fortunate ad averla come sorella, è bella riscoprirla negli anni, con la maturità del poi", conclude di fronte a una Bortone quasi commossa dalla profondità di queste parole.

