Maneskin, "non siamo in grado di farlo": strepitoso "vaffa" a Putin, online questa "cosina"

I Maneskin avrebbero dovuto suonare a Kiev il prossimo 7 marzo, a Mosca il 9 ed a San Pietroburgo l’11, ma ovviamente queste tre date sono destinate a saltare per via della guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin, che da sei giorni sta guidando dal Cremlino l’offensiva russa con lo scopo di rovesciare il presidente Zelensky e il governo.

“Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il primo marzo - hanno scritto i Maneskin sui social - non siamo in grado di definire e condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero”. La rock band romana era già stata costretta a rinviare le date del Loud Kids on Tour, che erano inizialmente state previste a partire da gennaio: prima l’emergenza Covid, poi la guerra hanno però sconvolto tutti i piani.

“Siamo più vicini che mai ai nostri fan - hanno aggiunto i Maneskin - ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo preciso momento. La nostra solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo a causa del conflitto in Ucraina e speriamo che la violenza in atto possa vedere una fine. Insieme a questa speranza abbiamo anche quella di potervi dare aggiornamenti il prima possibile, in tempi di pace”.

