Fedez operato, la confessione di Chiara Ferragni: "Perché siamo spaventati", cosa svela questa foto

Dopo l'annuncio e l'intervento al San Raffaele di Milano, Fedez ha svelato i motivi della sua operazione: "Un raro tumore neuroendocrino del pancreas". Come il rapper anche la moglie Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. Il messaggio ai fan è arrivato su Instagram, con tanto di foto: "Questa immagine è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima della delicata operazione al pancreas. Eravamo spaventati per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, il suo recupero, la nostra vita e il futuro della nostra famiglia".

Poi i dettagli sull'intervento che la stessa influencer ha detto essere "andato bene, e ora si sta riprendendo". La speranza è che "questo sarà solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni". Infine la Ferragni ha voluto ringraziare tutti coloro che "ci hanno fatto sentire il loro amore, ha raggiunto e ha detto una preghiera per noi, ci ha dato un sacco di forza".

Tra questi Mara Venier. La conduttrice di Rai 1 nei giorni scorsi ha commentato una foto di famiglia postata dalla Ferragni: "Siamo tutti con voi", ha scritto aggiungendo un cuoricino rosso. Dunque Orietta Berti: "Auguri alla piccola Vittoria e tanta forza. Un abbraccio a tutti e quattro, con affetto". E poi Heidi Klum, che ha voluto commentare con un cuoricino il post dell'influencer.

