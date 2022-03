Fedez e Gianluca Vialli, "non lo dimenticherò mai": poco prima dell'intervento...

25 marzo 2022 a

"Grazie di cuore a Gianluca Vialli". Fedez, in una storia Instagram pubblicata ieri pomeriggio, ha voluto esprimere la sua gratitudine all'ex attaccante, oggi team manager della Nazionale. Il rapper, di recente operato per un tumore al pancreas, ha fatto sapere di aver ricevuto una telefonata molto importante da lui: "Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò".

Vialli sa molto bene cosa sta succedendo al cantante, anche perché lui stesso lotta da quattro anni contro il tumore al pancreas. L'ex calciatore, tra l'altro, intervistato da Alessandro Cattelan per il nuovo show su Netflix, "Una semplice domanda", ha detto in maniera molto schietta: "Oggi so che ho il dovere di di comportarmi in un certo modo nei confronti delle persone, di mia moglie, delle mie figlie perché non so quanto vivrò. Ho capito che non c’è tempo da perdere".

Parole di grande aiuto e conforto per chiunque si trovi ad affrontare una situazione simile. E probabilmente anche per Fedez. Tornando alla telefonata avuta con Vialli, il cantante infine ha scritto: "Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore". Dopo il silenzio social degli ultimi giorni, ieri Chiara Ferragni ha voluto spiegare ai suoi follower come la loro famiglia ha affrontato questo periodo complicato: "Ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo passato più tempo possibile con i bambini, abbiamo fatto un sacco di visite ed esami, siamo andati a fare passeggiate, abbiamo mangiato il gelato seduti su una panchina, abbiamo passato del tempo con i suoi amici più cari, abbiamo registrato della musica". E infine: "Abbiamo dormito con Leo nel nostro letto e festeggiato il suo 4° compleanno”.

