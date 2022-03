Will Smith, lo schiaffo e gli Oscar? "Statuetta revocata e carcere": indiscrezioni drammatiche dagli Usa

28 marzo 2022 a

Potrebbero complicarsi le cose per Will Smith dopo lo schiaffone tirato a Chris Rock durante la celebrazione degli Oscar. Potrebbe veder ritirata la statuetta e addirittura, se arrivasse una denuncia, una sanzione e il carcere. L'Academy "non perdona la violenza in nessuna forma", ha fatto sapere in un tweet l'organizzazione dietro gli Oscar dopo la reazione violenta dell'attore che piazzando uno sberlone sulla faccia del conduttore ha per così dire "agitato" la 94esima notte delle stelle.

Ma davvero Will Smith potrebbe essere privato del suo Oscar? Secondo quanto riporta Dagospia l'Academy sta subendo pressioni affinché prenda provvedimenti dopo che l’attore ha reagito contro Chris Rock "colpevole" di aver fatto una battuta sull'alopecia della moglie di Smith Jada Piketts.

Per molti Smith ha violato il codice di condotta redatto sulla scia del movimento MeToo. Al momento l’Academy si è limitata a condannare il gesto, ma è improbabile che prenderà provvedimenti diversi.

Per il momento Chris Rock non ha sporto denuncia alla polizia e dunque Will Smith non sarà sanzionato o arrestato per lo schiaffo in diretta al comico che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie. Se Rock, che ha sei mesi di tempo per cambiare idea, avesse denunciato l'attore, il vincitore dell'Oscar per "king Richard" avrebbe potuto essere condannato fino a sei mesi di prigione e a una multa fino a centomila dollari

