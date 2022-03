Eleonora Daniele immortalata così? "Più donna": una foto inedita

31 marzo 2022 a

Non solo Storie italiane, ma anche tanti sacrifici per far conciliare lavoro e t.v. Adesso, Eleonora Daniele - conduttrice di Rai 1 - posa in esclusiva con la figlia Carlotta per il settimanale Gente, in edicola da venerdì 1 aprile, e confida: «Il desiderio di un altro figlio c’è, non lo nego. Mi piacerebbe non lasciarla da sola, farle capire quanto è bello crescere avendo compagnia, e io lo so bene: la mia vita non sarebbe la stessa senza le mie due sorelle e Luigi, mio fratello, che ora non c’è più. Ma alla fine bisogna fare i conti con il tempo che passa e che è troppo poco per gestire tutto. Perciò dico che se dovesse arrivare un fratellino sarei felicissima. Con naturalezza, però, come è stato per lei, senza pensare che debba accadere a tutti i costi. Sono già molto felice della famiglia che abbiamo».

E della piccola aggiunge: «Mi ha resa più donna, mi ha fatto diventare più bella, in senso lato, intendo. La bellezza è la proiezione di ciò che senti dentro, è una luminosità che si percepisce allo sguardo e che arriva dallo spirito. Lei ha sprigionato tutto questo. E poi è riuscita a cambiare la mia concezione del tempo, ad annullare qualsiasi forma di egoismo».

Si tratta di una delle poche interviste che la Daniele rilascia, dove si racconta a tutto tondo. In tv si occupa di tantissimi temi sociali e non solo: battaglie contro ogni forma di discriminazione. La Daniele, che sta andando fortissimo con il suo programma del mattino, sogna in grande: vorrebbe allargare la famiglia. Un fratellino o una sorellina per la piccola Carlotta?

