Gerry Scotti era la quarta scelta di Mediaset: il retroscena sul conduttore e il noto programma tv

Francesco Fredella 31 marzo 2022 a

Adesso parla Gerry Scotti, che racconta il suo Show dei Record, uno dei programmi che sta funzionando alla grande a Mediaset. Sembra che, però, l'azienda avesse intenzione di puntare su altri volti: alla fine ha deciso che Scotti è il personaggio più forte a cui affidare questo programma. In passato, esattamente nel 2011 e nel 2015, il programma di Canale 5 era nelle mani di Barbara d’Urso ed Enrico Papi. Gerry Scotti è sicuramente un volto molto forte della tv italiana.

Sempre secondo un insider, Mediaset avrebbe pensato proprio alla Alessia Marcuzzi e ad Ilary Blasi e Claudio Amendola. Ma sembra che alla fine Mediaset abbia voluto puntare su grande, unico ed inimitabile, zio Gerry. Che non ha detto "no". E dopo l'indiscrezione delle ultime ore, però, si torna a parlare anche di Alessia Marcuzzi - che ha detto addio a Mediaset la scorsa estate in modo burrascoso.

Qualcosa di improvviso che ha lasciato tutti senza parole per adesso. Zio Gerry resta una garanzia per gli ascolti di Mediaset, che devono fare il pieno per fronteggiare - inutile negarlo - Rai1 che è una vera corazzata. Tra fiction e tanti altri programmi di mamma Rai, Canale 5 è chiamata a correre ai ripari. E Gerry Scotti - sempre sorridente e amato dal pubblico - è un volto che da oltre 30 anni tiene compagnia agli italiani. Per questo motivo resta una vera garanzia. E a Cologno Monzese lo sanno bene.

