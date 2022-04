Will Smith, lo schiaffo a Chris Rock: ecco il video inedito, attenzione alla moglie. Farsa svelata?

01 aprile 2022 a

Altri dubbi, ancora dubbi sulla notte degli Oscar. Si torna a parlare dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock dopo lo sfottò alla moglie Jada Pinkett, raptus per il quale, si apprende, l'attore ha rischiato l'arresto. La polizia era pronto a prenderlo in consegna ma non lo ha fatto solamente perché il comico non ha sporto denuncia.

Ma si diceva, i dubbi: in molti sin dal principio, per una serie di circostanze, hanno dubitato del fatto che quanto accaduto fosse vero. Tutta una pantomima? Chissà... per certo a Will Smith la vicenda ha creato molto più di un grattacapo e gli è costata un diluvio di critiche.

Ora, i riflettori però puntano verso la moglie. Già, cosa accadeva mentre Will Smith schiaffeggiava Chris Rock? Fino ad ora si sapeva ben poco, ma ora è comparso un video da una nuova angolazione, rilanciato dal Mirror e pubblicato sui social da una fonte anonima, che offre nuovi elementi per farsi un'idea circa cosa possa essere successo.

Il video è stato girato da dietro il tavolo in prima fila di Will Smith e Jada Pinkett e inizia quando l'attore ritorna dal palco dopo lo schiaffo. Il pubblico è muto, sotto-choc, ed ecco che si vede Jada sporgersi in avanti, come se non riuscisse a trattenere le risate. Dunque, quando Chris Rock dice che "è la notte più bella nella storia della tv", ecco che Jada ride una seconda volta. Dunque il silenzio mentre Will Smith urlava contro Chris Rock. Immagini che, va da sé, alimentano il sospetto: perché rideva? Era davvero tutto organizzato?

