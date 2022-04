Bambola Ramona, ricordate la bomba sexy di Italia 1? Clamoroso: come campa oggi (e il suo volto) | Guarda

02 aprile 2022 a

Ramona Chorleau ha cambiato vita. La valletta conosciuta al pubblico con il nome di Bambola Ramona ha detto addio al mondo dello spettacolo e ora la lavora in ospedale. "Sono molto soddisfatta di questa mia seconda vita. Lavoro presso l’ospedale Molinette di Torino e gestisco le consegne in tutti gli altri ospedali della città, in poche parole mi occupo di logistica all’interno del ramo sanitario", ha raccontato alle colonne di Dagospia.

Ramona era stata la giunonica e prosperosa protagonista delle seconde serate di Italia 1 con Cronache Marziane, ma anche di Champion per sempre, la trasmissione di Rai 1. La sua però è stata una parentesi: "Io non ho sempre fatto la showgirl, il mondo della spettacolo è stata solo una parentesi della mia vita; prima di approdare in televisione ero un’assistente alla poltrona di uno studio dentistico, sono stata scoperta dal mio storico agente Edoardo Artom che ha fatto di tutto per convincermi a lanciarmi".

Ora dunque è tornata alla quotidianità, senza alcun rimorso: "Non appaio in tv esattamente da otto anni, l’ultima ospitata televisiva l’ho fatta da Barbara d’Urso pochi mesi dopo essere diventata mamma. Si, devo ammettere che mi piacerebbe molto tornare a lavorare in televisione ma con un altro tipo di percorso professionale rispetto al passato, non ho più ne l’età ne la voglia di fare la valletta...".

