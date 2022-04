Will Smith, lo schiaffo a Chris Rock costa carissimo: contratti annullati, chi lo scarica

04 aprile 2022 a

Will Smith sta pagando caro lo schiaffo contro il comico Chris Rock: nella notte degli Oscar, l'attore ha raggiunto il presentatore sul palco e lo ha schiaffeggiato davanti a tutti per via di una battuta di cattivo gusto che il comico ha fatto sulla moglie di Will, Jada Pinkett-Smith. Dopo questo episodio, che ha creato un vero e proprio scandalo negli Usa e in tutto il mondo, l'attore si è dimesso dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’associazione che assegna gli Oscar, dicendo di avere il "cuore spezzato".

Oggi invece, a una settimana dallo schiaffo, Netflix e Sony si sono allontanate dall'attore sospendendo la lavorazione dei progetti in corso. Stando a Hollywood Reporter, sarebbe arrivato un pesante stop a due film: "Fast and Loose" di Netflix e "Bad Boys 4" della Sony. I due progetti cinematografici erano già a buon punto, ma le due aziende hanno deciso comunque di interrompere i loro rapporti con Smith dopo lo scandalo degli Oscar.

"Dubito che qualsiasi grande studio o streamer possa correre il rischio di firmare un contratto con Will Smith fino a quando il nome dell'attore non verrà riabilitato", ha detto l'analista dei media Jeff Bock, secondo la Cbc. Non si sa per quanto ancora andrà avanti questa sospensione. L'unica cosa certa è che per il momento tutto sarebbe stato "calmamente accantonato". Nessun commento per ora da Will Smith.

