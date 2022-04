Don Matteo, la confessione di Flavio Insinna: "Perché davanti a Terence Hill ho provato imbarazzo"

05 aprile 2022 a

Dopo ben vent’anni di stop il conduttore Flavio Insinna ritorna sul set di Don Matteo. Le vesti sono sempre quelle dell’amato Comandante Anceschi, oggi colonnello, apparso nella prima puntata della 13esima stagione e che rivedremo anche nell’ottavo episodio. Non solo un ritorno sul grande schermo ma anche un impatto emotivo non indifferente, confida a Tv Sorrisi e Canzoni.

A colpire sono le belle parole spese per il collega Terence Hill: “Quando me lo sono trovato davanti con la tonaca ho provato imbarazzo, quello di chi si vuole bene e si ritrova dopo tanto tempo”. Imbarazzo che poi è subito scomparso quando ha visto l’attore, nonché amico di vecchia data, Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini.

L’attore e conduttore de L’eredità - il quiz pre-serale in onda su Rai 1 - ammette che deve molto alla serie televisiva che lo ha accompagnato lungo la sua carriera e dove ritorna dopo tutti questi anni. Su l’addio di Terence Hill alla serie afferma: “Ho capito che aveva ragione quando, con la sua grande sensibilità mi ha detto: ‘Flavio c’è un tempo per tutto?”. Il conduttore però non nasconde che spera in un futuro ritorno di Don Matteo sul set. Chiarisce però che: “Devo dire che mi piace chi non rimane aggrappato alla poltrona”.

Insinna si è poi congratulato con Raoul Bova, successore del protagonista ventennale della serie: “L’ho incontrato sul set e al trucco e mi è sembrato bello dentro e fuori e già entrato nell’armonia della famiglia di Don Matteo”. Un grande ritorno quindi quello di Insinna che non manca di colpi di scena come quello della figlia del colonnello Anceschi, senza dimenticare le novità di Anna e Marco.

