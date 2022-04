Fedez, "non c'è niente di brutto se è il coraggio a causarla": la foto della cicatrice e un messaggio fortissimo

06 aprile 2022 a

Fedez ne esce più forte di prima, così mostra la cicatrice dell’intervento su Instagram senza “filtri”. Dopo l’operazione per l'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas al San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato il 22 marzo, il rapper milanese ritrova coraggio e fiducia. Grazie anche all’affetto della sua famiglia: la moglie, Chiara Ferragni, e i figli Leone e Vittoria. A sostenerlo anche un altro volto conosciuto, coinvolto in una battaglia simile: Gianluca Vialli. Con una storia Instagram, Fedez nei giorni scorsi ha tenuto a ringraziare l’ex calciatore per la vicinanza in un momento così delicato.

“Non c'è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla", scrive nel suo ultimo post dove pubblica un suo selfie scattato nella cabina armadio, uno scatto in cui mostra ai suoi followers la cicatrice dell'intervento. Rincuora poi i fan nelle storie Instagram sulla visita di controllo fatta in mattinata postando un'altra foto con" la mia gang di chirurghi preferita", come li definisce lui. Il medico che ha preso in cura il cantante, Massimo Falconi, primario di chirurgia del pancreas, si era così espresso: “I tumori neuroendocrini del pancreas sono una minoranza. Ma hanno una prognosi diversa, generalmente migliore. Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all'adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura”.

Come annunciato da lui stesso, a breve, racconterà al suo pubblico Instagram la dura strada che ha dovuto e dovrà percorrere per uscire da questo momento buio in modo da essere d’aiuto, o anche solo di sostegno morale, per chi come lui ha attraversato questo “inferno”: “Mi basterà sapere di averne aiutato anche solo uno per essere soddisfatto” aveva comunicato.

