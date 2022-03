Fedez ancora in ospedale, il gesto dei bimbi ricoverati: una storia che "spacca" il cuore

Francesco Fredella 29 marzo 2022 a

Fedez, come sapete, è stato operato per un tumore al pancreas. È stato lui stesso, pochi giorni fa, ad annunciare con una Instagram stories - che ha lasciato tutti senza parole. I fan sono andati nel panico perché, inizialmente, il rapper ha parlato di malattia senza fare troppa chiarezza. E poi ha raccontato come sono andate le cose. Giornate difficilissime per i Ferragnez, alle prese con la convalescenza di Federico, sempre lontano dai social.

Ma Fedez, subito dopo l'intervento - durato sei ore, è tornato a farsi vivo. Fedez ha ricevuto un regalo molto speciale: si tratta di un cartellone realizzato dai bambini della pediatria dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il gesto ha commosso tutti. Poi quel biglietto enorme, di colore verde e pieno di cuori in cartoncino, l'ha praticamente emozionato. “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto… Disumano!”, ha raccontato il rapper sui social.

"Disumano" non è solo una citazione utilizzata dai bambini, ma è il titolo del suo album. Che è andato fortissimo. I bambini, ricoverati nel reparto di pediatria, hanno scritto i propri nomi sui cartoncini: tantissimo affetto, in queste ultime settimane, attorno al cantante. Il significato di quel gesto è molto profondo, fortissimo. Fa commuovere praticamente tutti.

Adesso Fedez, dopo l'intervento, è pronto a riprendersi in mano la propria vita. La Ferragni, che gli è stata vicina in tutti questi giorni, non si è lasciata scappare nemmeno una parola. Silenzio assoluto. E i fan sperano, ancora una volta, in un gesto dell'influencer che possa spiegare qualcosa in più su quel drammatico intervento.

