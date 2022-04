Alberto Angela, "ho rischiato di morire": la rivelazione mai fatta prima

09 aprile 2022 a

A poche ore dal ritorno di Ulisse-Il piacere della scoperta, Alberto Angela si lascia andare a private rivelazioni. Il divulgatore scientifico, da anni al timone del programma di Rai 1, ha concesso una lunga intervista: “Una volta io e l’operatore salimmo in mongolfiera, ma c’era molto vento e abbiamo dovuto fare un atterraggio di fortuna con un impatto al terreno così violento che è un miracolo se siamo ancora vivi. Lì ho temuto", ha spiegato al settimanale Gente.

Ma per Angela quella non è stata l'unica volta in cui ha avuto seriamente paura. Una vicenda simile è accaduta durante un atterraggio di fortuna sul Monte Bianco e quando è entrato nelle sabbie mobile. Oltre ai pericoli scampati, al settimanale Alberto ha voluto parlare anche del padre Piero. Spesso infatti si tende a fare paragoni, essendo entrambi divulgatori scientifici. "Nella divulgazione siamo come i centravanti di due squadre forti ma di due epoche diverse. Lui ha un approccio più giornalistico io più scientifico. Di lui ammiro la visione più globale".

L'amore per la scienza Angela l'ha trasmesso anche ai suoi tre figli maschi Edoardo, Alessandro e Riccardo. "Ho trasmesso loro - spiega - la mia passione per la conoscenza quando erano piccoli, ma ora sono cresciuti e vanno per i fatti loro. I figli ci sono dati solo in prestito dalla vita".

