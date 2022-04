Clamoroso siluro contro Gianni Morandi: "Chi ha scritto la sua canzone", un falso a Sanremo?

Francesco Fredella 13 aprile 2022 a

a

a

Quella tra Jovanotti e Gianni Morandi è un'amicizia profonda. Che va avanti, ormai, da anni. Tra battute e musica i due giganti stanno già pensando ad una nuova hit per l'estate. La confessione arriva proprio dalla voce di Jovanotti, ospite in radiovisione di RTL 102.5 "Gianni Morandi? Stiamo lavorando a un pezzo per l'estate", confessa a The Flight. Il grande Jova, come il pubblico ama chiamarlo da sempre, pare di tutto: “Il disco del sole", il “Jova Beach Party” e non solo. Ma andiamo per gradi. “Mediterraneo” contiene nove canzoni, di cui una nuova versione di “I Love You Baby”, ed è definita la “collezione primaverile” di Jovanotti.

Gianni Morandi candidato agli Oscar 2022, tutto vero: dopo il Festival, una coincidenza clamorosa. E presto...

Un’attesa de “Il disco del sole”, album che uscirà per il solstizio d’inverno. Prima di quel momento le uscite saranno solo fluide e digitali. “Ho deciso di chiamare questa parte ‘Mediterraneo’ perché è un innamoramento per una cultura, per un sapore, per una sensazione. Anni fa ho navigato attraverso il Mediterraneo in barca a vela e lì mi sono sentito benedetto dal fatto di poter fare esperienza di questo pezzo di mondo”, racconta Jovanotti. “Pieno di storia, di meraviglia, di lingue, di suoni. Quando il mondo ci ha costretto a chiuderci in casa, dentro di me c’era questo desiderio forte. Il Mediterraneo è diventato l’oggetto di questo mio desiderio, ho identificato in questo luogo la mia idea di apertura, perché è meraviglioso. In nessun’altra parte del mondo c’è un clima come il nostro, una dolcezza di sapori, una varietà infinita di tutto. La mia musica è un po’ così, c’è diversità, l’ho celebrata attraverso un titolo. Il 'Mediterraneo’ è un grembo”.



Poi c'è “Il disco del sole”: l’album di Jovanotti che uscirà quest’inverno. Un oggetto volante non identificato, un progetto, questo, che non segue le logiche di mercato. “Esistono logiche recenti delle case discografiche? Siamo nel tempo dell’incertezza, del navigare a vista. Nessuno è in grado di capire cosa accadrà tra una settimana. “A me piace quest’idea di pubblicare dei pezzi durante il tempo in cui li finisco, quando sono pronti li tiro fuori. Poi magari a fine anno pubblicheremo un cofanetto con dentro tutto. A me piace fare musica è la mia più grande passione, continuo a farne e di conseguenza a pubblicarne. Ho l’idea che se i pezzi li lasci lì marciscono un po’, quindi vanno pubblicati quando sono freschi”, dice ancora Jovanotti.

"La prima volta dopo Sanremo". Gianni Morandi, come si presenta sul palco: occhio alla mano destra | Guarda





Intanto, tutto è pronto per il “Jova Beach Party”. “Nel 2019 ne abbiamo sposate dodici di coppie e sono tutte ancora insieme, ho controllato. Ci tenevo”, racconta. “Quest’anno ci hanno chiesto anche dei compleanni, fidanzamenti e battesimi. Su quello sono un po’ impreparato anche se sono arrivate delle richieste”. Ma la vera rivelazione potrebbe essere il prossimo brano che Jovanotti sta realizzando con Gianni Morandi, dopo il successo di Sanremo con “Apri tutte le porte” (scritto proprio da Jovanotti). “Vi avevo detto che era bella, ha portato bene. Stiamo preparando una canzone per l’estate ancora più bella, l’ho finita di scrivere due giorni fa. Sono così contento. Gliel’ho detto che già mi dispiaceva avergli dato ‘Apri tutte le porte’, ma questa ancora di più, quindi vuol dire che è ancora meglio. Scherzo, ovviamente, sono contenta che ce l’abbia lui”, rivela Jovanotti. “Il pezzo l’ho scritto io, verrà in studio da me, ci vediamo per provarla, a lui piace molto e a me sembra un bel pezzo. È nato in modo miracoloso, a un certo punto mi è arrivato un ritornello e mi sono sentito benedetto dal cielo. Gianni ha detto che secondo lui è bellissima, sono contento del fatto che la faccia Gianni perché è perfetta per lui. Apri tutte le porte è un brano che è piaciuto proprio a tutti. “È un brano che è arrivato anche ai bambini”, ha raccontato Jovanotti. “Questa cosa mi rende particolarmente felice perché i bambini sono il pubblico più bello del mondo: se una cosa non gli piace non fingono”.

"Per ora tutto bene...". Gianni Morandi operato ancora, un dramma infinito: le sue condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.