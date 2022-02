Gianni Morandi candidato agli Oscar 2022, tutto vero: dopo il Festival, una coincidenza clamorosa. E presto...

09 febbraio 2022 a

Paolo Sorrentino è stato nominato per il premio Oscar con il suo “È stata la mano di Dio” nella categoria del “Miglior film straniero”. Ma non è l’unico italiano in gara per gli Oscar 2022, la cui cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles, il prossimo 27 marzo. Ci sarà infatti anche un pezzetto di Bologna, rappresentato da Gianni Morandi.

“Luca”, il film di successo della Pixar, è stato nominato tra i migliori lungometraggi animati: ci sono anche due canzoni di Morandi. Anzi, due grandi successi che fanno parte della storia della musica italiana: si tratta di “Andavo a cento all’ora” e di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Reduce dallo strepitoso e meritato terzo posto al Festival di Sanremo 2022 con “Apri tutte le porte” (scritta per lui dall’amico Jovanotti), per Morandi si tratta di un ritorno agli Oscar dopo la vittoria ottenuta partecipando alla colonna sonora del film “Parasite”, con la canzone “In ginocchio da te”.

Tornando invece a Sorrentino, stando ai pronostici risulta difficile che possa vincere l’Oscar: deve infatti fare i conti con un colosso del calibro “Drive my car”, pellicola giapponese che ha conquistato quattro candidature, tra cui quella di miglior film.

