Ornella Vanoni, "sento le voci nella mia testa": il dramma e la scelta radicale per vincere la battaglia

15 aprile 2022 a

Un dramma colpisce Ornella Vanoni, che cancella tutti gli impegni lavorativi della prossima e imminente estate. Il tutto per problemi di salute. La cantante ha fatto sapere che parteciperà soltanto a due eventi, a cui tiene particolarmente: il concerto del Primo Maggio a Roma e il concerto-tributo in onore di Lucio Dalla, che si terrà all'Arena di Verona il prossimo 2 giugno.

La ragione la ha spiegata sui social: "Sento le voci nella mia testa. Ho bisogno di riposo". Così su Facebook, in un messaggio un poco inquietante. Ornella Vanoni, 87 anni, ha raccontato a tutti i suoi fan il difficile momento che sta attraversando: "Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo - ha premesso nel lungo post su Facebook -. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!", ha spiegato senza giri di parole e senza troppi infingimenti.

Come detto, l'artista ha comunque confermato i due impegni citati, oltre al fatto che andrà il prossimo 24 aprile al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo a ritirare il premio "Tenco Speciale", che le è stato assegnato, recitano le motivazioni, "per lo straordinario esempio d'interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica. Fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera", si conclude la nota.

