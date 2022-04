Asia Argento, "le ho chiesto di ciucciarle il seno": la più intima e clamorosa delle confessioni

16 aprile 2022 a

La "fissazione orale" di Asia Argento. Nel suo libro autobiografico Anatomia di un cuore selvaggio, la 46enne attrice e regista romana figlia di Dario Argento si racconta senza tabù, nei lati più privati, intimi, "scandalosi". Come quando, a 8 anni, chiese alla madre, l'attrice Daria Nicolodi, di poterle succhiare il seno, come una neonata.

"E' stato uno dei giorni più belli della mia vita, per questo me lo ricordo ancora. E' un momento che lei dedicò a me - spiega Asia a Saverio Tommasi, in una intervista a Fanpage.it -. Io ho una fissazione orale, io devo sempre bere qualcosa, mi metto anche le mani in bocca. A 12, 13 anni, mi comprai un biberon e ci mettevo dentro la coca-cola… ho sempre avuto bisogno della tetta materna". E proprio il rapporto conflittuale con la madre ha condizionato la sua infanzia e la sua giovinezza: "Mia madre mi picchiava, ero l'unica delle sorelle con cui lo faceva. Io anelavo attenzioni, lei però non me le dava e così finivo a chiacchierare nelle case dei vecchi del quartiere, con la mia amica Angelica, almeno loro ci ascoltavano".

Con la stessa amica ha vissuto le esperienze al limite della droga e dei rave party: "Arrivò l'ecstasy, mentre gli acidi c'erano già da un po'. Poi ai rave arrivarono anche i fasci, e lì smisi. Cioè smisi di andare ai rave, non con le droghe, con quelle continuai fino intorno ai 16 anni, quando ripresi a fare cinema e mi accorsi che il cinema con le droghe non era del tutto compatibile, diciamo così. Il 70% degli amici di quel periodo è finita malissimo, neuroni bruciati, impazziti o morti"

