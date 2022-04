Julia Haart, la scandalosa rivelazione: "Ho fatto se*** alla Fontana di Trevi circondata da turisti. E l'orgasmo..."

16 aprile 2022 a

Si chiama Julia Haart ed è la star di My unorthdox life, insomma un'attrice molto conosciuta. E ora, la bella e brava Julia Haart, come riporta Dagospia, si spende in una confessione assolutamente clamorosa. E soprattutto scandalosa: ha fatto sesso con un ragazzo alla Fontana di Trevi, il tutto mentre era circondata da numerosi turisti.

Il racconto piccantissimo è nel libro che Julia Haart ha appena pubblicato, Brazen. E proprio in quelle pagine rivela di essere andata a vedere la Fontana di Trevi con il suo fidanzato britannico, Lucas, il tutto durante un viaggio d'affari nel 2014.

E, nero su bianco, Julia nel libro scrive: "Frotte di persone circondano la fontana - premette l'attrice -. Poi ho sentito la sua mano arrivare sotto la mia minigonna e, prima che mi rendessi conto di cosa stava succedendo, era dentro di me! Non ero mai stato così scioccato in vita mia. Ho cercato di stare zitto per non tradirci. È stato pazzesco", ammette. Dunque, aggiunge anche altri particolari, ossia che entrambi in quell'occasione hanno raggiunto l'rorgasmo. "La gonna è scesa e ci siamo guardati, felici. È stata una cosa folle, pazzesca da fare", ha concluso Julia Haart, senza troppi giri di parole.

