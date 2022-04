Laura Pausini, diretta a luci rosse: "Stanno ciul***do?", la coppia completamente nuda

22 aprile 2022 a

"Ma è nudo!". Laura Pausini vittima del "bello della diretta". Non la televisione, però: in questo caso la cantante romagnola, autentica popstar anche in Sud America, è rimasta fregata dal fuso e dal calore dei suoi fan. La voce di Solarolo si collega live con una coppietta brasiliana e trasmette la videochiamata sul proprio profilo Instagram. Non poteva immaginare quello che sarebbe successo da lì a pochi secondi. Anzi, quello che stava succedendo proprio in quel preciso istante. Il ragazzo e la ragazza, sorridenti e soddisfatti, sono infatti nudi, come le rispettive mamme li hanno fatti.

La Pausini se ne accorge dopo qualche secondo e la chiacchierata con i suoi due affezionati ammiratori si trasforma subito in qualcos'altro. Prima l'artista si accorge del ragazzo, alle spalle della signorina, sgrana gli occhi e inizia a urlare.

Ancora incredula, chiede conferma alla ragazza: "Ma siete nudi?". Quando la giovane conferma, con un sorriso, la Pausini esplode: "Oddio ragazzi abbiamo beccato due che stavano ciulando!", esclama con le braccia al cielo, come per festeggiare la lieta novella a luci rosse.

La chat in diretta, dalla camera da letto dei due sudamericani, si rivela una trappola a luci rosse. Ma bando a censure o imbarazzi, la Pausini commenta con un veracissimo "adoro!". Per Flavia e Duarte, questi i nomi dei due passionali innamorati, un momento di inattesa (forse) popolarità in mondovisione.

