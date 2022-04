Fabrizio Corona indagato, "ricatto con un video a luci rosse": clamoroso, chi è la presunta vittima

29 aprile 2022 a

a

a

Altri guai per Fabrizio Corona, che suo malgrado torna al centro dell’attenzione. Il motivo? La Procura di Milano avrebbe aperto un’indagine su di lui per un presunto ricatto sessuale. A esporre la denuncia sarebbe stata una donna che lo scorso anno si era rivolta a lui per dei servizi pubblicitari sulla promozione del suo libro in uscita. A quanto ha raccontato la donna, Fabrizio l’avrebbe ricattata con dei video di lei in pose intime.

"Mi ha tradita. E nel giorno del mio compleanno...": corna, la bordata di Anna Falchi contro Fiorello



Secondo quanto rivela l’Ansa, la casa dell’ex re dei paparazzi era stata perquisita negli scorsi giorni come richiesto dal pubblico ministero Antonio Cristillo. L’accusa, secondo l’agenzia di stampa, sarebbe di tentata estorsione e tentata truffa. Secondo Ivano Chiesa, avvocato di Corona, la donna che l’ha denunciato: “Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l'è presa con Fabrizio”.

"Non sapete un ca***, ecco perché ero gonfio a Sanremo": Grignani vuota il sacco, cosa lo ha ridotto così



Chiesa ha poi spiegato che tra l’autrice e Corona esisteva già: “Una causa civile in corso” a causa di un contratto fatto per i vari servizi chiesti all'agenzia di Corona, il quale le avrebbe anche detto: “Se fosse stato costretto a difendersi sarebbe venuto fuori anche il rapporto personale che avevano avuto”. Incluso ovviamente il video per cui ora è indagato. La donna ha una visione completamente opposta dei fatti. Ha dichiarato che la minaccia di utilizzo del video sarebbe arrivata dopo alcuni pagamenti già effettuati per delle pubblicità. L’avvocato Chiesa ha spiegato: “Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro perché non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.