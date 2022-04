Orietta Berti, dopo Verissimo è nata la nipotina: sconvolgente, che nome le hanno dato

30 aprile 2022 a

Ormai è una tradizione. Orietta Berti è diventata nonna per la seconda volta e la nipotina non sfugge alla "regola" di casa: il nome deve iniziare per "O". Senza se e senza ma. L'usignolo di Cavriago, 78 anni, può festeggiare la nascita della piccola Ottavia, rampolla del figlio di Orietta e Osvaldo Paterlini, Otis, e di sua moglie Lia. La neonata, venuta alla luce sabato 30 aprile all'alba, ore 6.15 per la precisione, si aggiunge alla sorellina primogenita Olivia. A confermare la notizia è stato il magazine Gente, attribuendola a non meglio specificate "fonti certe" in mancanza di ulteriori sponde sui social.

Era stata la stessa Orietta, ospite qualche settimana fa di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, ad annunciare il lieto evento con il suo solito stile, fatto di una straordinaria ironia naif: "Mio figlio e la compagna me l’hanno detto due mesi fa. Io, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla: vedo poco mia nuora e, quando ci incontriamo, indossa sempre il cappotto!". Come detto, Ottavia si inserisce in una linea dinastica votata alla "perfezione" della "O", visto che lo zio, l'altro figlio dei nonni Orietta e Osvaldo, si chiama Omar. Viene a questo punto da chiedersi quale sia il soprannome affibbiato alla nuora Lia, che per cause di forza maggiore non si potuta adeguare al "diktat" della stirpe.

