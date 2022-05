Gennaro Sangiuliano, vietato parlare dalla Meloni? "Dimissioni", voci dai vertici Rai

02 maggio 2022 a

a

a

Le voci arrivano dai piani alti di Viale Mazzini e scuotono l'intera Rai. Le voci riguardano Gennaro Sangiuliano, il direttore del Tg2. Già, perché ieri il direttore era ospite di Giorgia Meloni alla convention di Fratelli d'Italia che si è tenuta a Milano. Una presenza che i vertici della televisione di Stato non avrebbero gradito, affatto, ritenendola inopportuna.

Video su questo argomento Giorgia Meloni, orgoglio tricolore: la leader FdI sventola la bandiera sul palco

A dar conto delle indiscrezione è Dagospia, secondo cui l'ad, Carlo Fuortes, e il presidente della Ra, Marinella Soldi, vorrebbero chiedere le dimissioni di Sangiuliano da direttore del Tg2.

Secondo quanto scrive Dagospia, Fuortes e la Soldi "pensano che se non accadrà nulla, e non arriverà alcun provvedimento, la loro credibilità e quella del servizio pubblico sarà pari a zero". Insomma, vietato parlare alla kermesse di un partito politico, per i vertici di Viale Mazzini. O forse - perdonateci la malizia - vietato parlare a "certe" kermesse politiche, quali quella di Giorgia Meloni e dei Fratelli d'Italia che sono, ad oggi, considerati dai sondaggi la prima forza politica in Italia.

"Pronti a governare con il centrodestra o da soli". Giorgia Meloni pronta per Palazzo Chigi, il messaggio agli alleati

Per ora, trattasi soltanto di voci. Circa la richiesta di spendersi in un passo indietro che potrebbe arrivare o addirittura potrebbe essere già arrivata sulla scrivania di Sangiuliano non ci sono conferme né smentite. Ma le indiscrezioni sono confermate da più parti e non soltanto in Rai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.